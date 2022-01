Композиция Уитни Хьюстон I will always love you получила бриллиантовый статус

Лос-Анджелес, 20 января. Продажи песни I will always love you американской певицы Уитни Хьюстон перевалили за 10 млн, что возвело композицию в ранг бриллиантовой. Об этом пишет Billboard.

Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) сообщила, что это случилось в начале 2022 года. Ранее три альбома покойной певицы получили этот статус, однако бриллиантового сингла у нее еще не было.

Хьюстон стала третьей артисткой в истории, у которой есть 10 млн прослушиваний и на альбоме, и на одной песне. Другими певицами с этим статусом стали Мэрайя Кэрри и Тейлор Свифт.

Помимо карьеры певицы, Хьюстон также успела сняться в ряде фильмов. Самым известным из них является драма «Телохранитель», где пару на съемочной площадке знаменитой певице составил актер Кевин Костнер. Стало известно, что компания Warner. Bros планирует снять ремейк культовой истории любви.