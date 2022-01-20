Аналитик Лопатин подсчитал размер дохода для выплаты ипотеки за «однушку» в Москве

Москва, 20 января. Оформить ипотеку на однокомнатную квартиру в Москве можно при ежемесячном доходе не менее 104 тысяч рублей. В эту сумму не входят расходы на домохозяйство.

Годом ранее при средней ставке на уровне 7,4 процента годовых для этих целей достаточно было 84 тысяч рублей. Но при условии, что на погашение кредита уходит до 70 процентов от зарплаты, передает РИА Недвижимость.

«При первоначальном взносе в 20% для покупки однокомнатной квартиры и комфортного обслуживания ипотеки по ставке 10% годовых на 25 лет средний доход на человека должен составлять 104 тысячи рублей, и это без учета расходов на домохозяйство», — пояснил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Рост ипотечных ставок во многом обусловлен не только повышением ключевой ставки Центробанка, но и подорожанием стоимости самого жилья. Цены на строительство жилой недвижимости выросли на 30–40 процентов.