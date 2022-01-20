Звезда «Игры в кальмара» перевоплотится в Берлина в южнокорейской адаптации «Бумажного дома»

Сеул, 20 января. Вышел тизер южнокорейской адаптации популярного сериала «Бумажный дом». Одну из главных ролей в будущей ленте сыграет Пак Хэ-су, исполнявший роль Чхо Сан Воо (номер 218) в не менее известном проекте «Игра в кальмара».

Будущая новинка получила название Money Heist: Korea — Joint Economic Area («Бумажный дом: Корея — Объединенная экономическая зона»). В видеоролике перед зрителями предстал Профессор, который задумчиво вглядывается в маски Сальвадора Дали. Последние команда использовала при ограблении Испанского королевского монетного двора и Банка Испании. После этого Профессор протягивает руку, чтобы взять одну из масок, готовясь к будущему налету на банк. Роль инициатора операции и главаря авантюристов исполнит Ю Джи Тхэ, известный по киноленте «Олдбой».

В тизере также появляется героиня Ким Юнджин («Остаться в живых»), являющаяся главой группы кризисных переговоров. Под занавес ролика зрителям представляют участников ограбления с их кодовыми именами в виде названий крупных мировых городов.

Дата премьеры киноновинки пока не оглашалась. Режиссерское кресло в азиатском «Бумажном доме» занял Ким Хон-сон («Игра лжецов»).

Тем временем сериал «Игра в кальмара» может быть продлен до третьего сезона. Сейчас режиссер картины Хван Дон-хек ведет соответствующие переговоры со стрим-сервисом Netflix.