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Кристина Асмус призналась, что примкнула к числу курильщиков

Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что примкнула к числу курильщиков
instagram.com  /  @asmuskristina

Москва, 20 января. Звезда сериала «Интерны» и фильма «Текст» Кристина Асмус сделала шокирующее заявление в Instagram. Актриса призналась, что пристрастилась к курению и пока не может бросить.

По словам кинозвезды, все началось на съемочной площадке киноленты «Люся», где героине Асмус нужно было находиться в кадре с сигаретой. Коллега актрисы заметил, как она пыталась репетировать курение до начала съемок и сказал: «Ты как пятиклассница. Видно, что не куришь». После этого Асмус начала «делать это по-честному, стрелять вне кадра сигаретку, а затем и вовсе купила первую пачку».

«И вот уже семь месяцев я курю... Ах, да! Хорошая новость! Я бросаю. С понедельника. Нет, со следующего. Ну, ок, максимум после тяжелого проекта в феврале», — подписала пост артистка.

Кристина Асмус призналась, что примкнула к числу курильщиков
Prt Scr instagram.com / @asmuskristina

Асмус также рассказала подписчикам, что не верила в зависимость от курения, пока не испытала все на себе. Однако Кристина уверена, что сможет избавиться от пагубной привычки.

Кристина Асмус получила большую известность после съемок в фильме «Текст», где у нее были интимные сцены с Иваном Янковским. После выхода картины кинодиву затравили в Сети. Ее коллега по амплуа считает, что участие в постельных сценах не приносит никакого удовольствия.

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