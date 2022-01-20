Аэропорт Нового Уренгоя принял почти 956 тысяч пассажиров в 2021 году

Новый Уренгой, 20 января. Пассажиропоток в аэропорту Нового Уренгоя по итогам прошедших 12 месяцев превысил показатели 2020 года. Об этом говорится в Telegram-канале «НУР. Официально».

Всего за 2021 год городская воздушная гавань обслужила почти 956 пассажиров. Вместе с этим выросло число направлений полетов из Нового Уренгоя. В прошлом году были запущены рейсы в Нижнекамск, Чебоксары и Томск. Крупнейший в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) аэропорт осуществлял полеты по 51 направлению, из них 33 были регулярными.

Самыми популярными внутрироссийскими маршрутами стали Тюмень и Уфа. Программа субсидирования региональных авиаперевозок позволила повысить пассажиропоток в направлении юга. Свыше 42 тысяч человек летали в Краснодар, Сочи, Симферополь и Анапу, пишет «Ямал-медиа».

В Петербурге впервые за 15 лет появились прямые рейсы на Мальдивы. Туристы смогут попасть в город Мали на самолетах авиакомпании Nordwind Airlines.