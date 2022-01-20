Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 05:15
05:10
Общество
Lada 4x4 стала самым популярным подержанным кроссовером у россиян в 2021 году
05:08
Общество
Обязательная маркировка домашних животных появится в России
05:07
Шоу-бизнес
Помощница умершей Татьяны Дэвис: Прохор Шаляпин просил подмешивать жене в еду «пилюли»
04:56
Армия
Глава «Севмаша» Будниченко назвал подлодку «Казань» самой малошумной субмариной в России
04:54
Общество
Композиция Уитни Хьюстон I will always love you получила бриллиантовый статус
04:54
Экономика
Аналитик Лопатин подсчитал размер дохода для выплаты ипотеки за «однушку» в Москве
04:37
Общество
Звезда «Игры в кальмара» перевоплотится в Берлина в южнокорейской адаптации «Бумажного дома»
04:35
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что примкнула к числу курильщиков
04:34
Происшествия
Бригада МЧС потушила загоревшийся автомобиль в Адмиралтейском районе Петербурга
04:31
Общество
Аэропорт Нового Уренгоя принял почти 956 тысяч пассажиров в 2021 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Аналитики ВСК: количество автоугонов снизилось на 57% в России

Общество
Аналитики ВСК: количество автоугонов снизилось на 57% в России
pixabay.com  /  TheDigitalWay

Москва, 20 января. Страховой дом ВСК выяснил количество автомобильных угонов в России по итогам прошлого года. Их число сократилось на 57% по сравнению с 2020 годом.

Самым угоняемым автомобилем стал Hyundai. На долю этой марки пришлось 22% краж в 2021 году. Следом в рейтинге ВСК идут Kia и Toyota (по 19,5%). Чаще всего злоумышленники угоняли кроссовер Santa Fe, Solaris и Creta. Последний автомобиль пользовался «спросом» в 2020 году.

Чаще всего автоугонщики орудовали в Москве (39%) и Санкт-Петербурге (22%). Злоумышленников, по статистике аналитиков ВСК, меньше всего интересовали Mazda, Peugeot и отечественные УАЗ, «Урал» и МАЗ.

«По итогам 2021 года было зафиксировано почти на 60 процентов меньше угонов. Это хорошая динамика, однако не стоит забывать, что нельзя быть на 100 процентов уверенным в безопасности своего автомобиля», — отметили аналитики.

В конце декабря прошлого года аналитики онлайн-сервиса «Автотека» представили свой рейтинг самых непопулярных машин у угонщиков. В список попали Lada Kalina, Kia Picanto и Nissan Tiida.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Аналитики ВСК: количество автоугонов снизилось на 57% в России
автомобиль угон статистика
Комментировать