Аналитики ВСК: количество автоугонов снизилось на 57% в России

Москва, 20 января. Страховой дом ВСК выяснил количество автомобильных угонов в России по итогам прошлого года. Их число сократилось на 57% по сравнению с 2020 годом.

Самым угоняемым автомобилем стал Hyundai. На долю этой марки пришлось 22% краж в 2021 году. Следом в рейтинге ВСК идут Kia и Toyota (по 19,5%). Чаще всего злоумышленники угоняли кроссовер Santa Fe, Solaris и Creta. Последний автомобиль пользовался «спросом» в 2020 году.

Чаще всего автоугонщики орудовали в Москве (39%) и Санкт-Петербурге (22%). Злоумышленников, по статистике аналитиков ВСК, меньше всего интересовали Mazda, Peugeot и отечественные УАЗ, «Урал» и МАЗ.

«По итогам 2021 года было зафиксировано почти на 60 процентов меньше угонов. Это хорошая динамика, однако не стоит забывать, что нельзя быть на 100 процентов уверенным в безопасности своего автомобиля», — отметили аналитики.

В конце декабря прошлого года аналитики онлайн-сервиса «Автотека» представили свой рейтинг самых непопулярных машин у угонщиков. В список попали Lada Kalina, Kia Picanto и Nissan Tiida.