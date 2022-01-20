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Иномарка насмерть сбила девятилетнего ребенка в Нижневартовске

Происшествия
Иномарка насмерть сбила девятилетнего ребенка в Нижневартовске
pixabay.com

Нижневартовск, 20 января. Водитель Toyota сбила девятилетнего мальчика в городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в региональном отделении ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Ханты-Мансийская. Несовершеннолетний переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. По предварительной информации, ребенок нарушил правила дорожного движения, так как во время пересечения проезжей части ему горел красный свет. Мальчика срочно госпитализировали, однако спасти его не удалось — он умер в больнице.

Вечером 19 января в Новошешминском районе Республики Татарстан рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии погиб один человек. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались эксклюзивные кадры с места происшествия.

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