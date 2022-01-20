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Жительница Челябинской области сообщила о нападении на ее дочь педофила

Происшествия
Жительница Челябинской области сообщила о нападении на ее дочь педофила
inforeactor.ru  /  Жирнова Елена

Копейск, 20 января. Десятилетняя девочка могла стать жертвой педофила, если бы вовремя не подоспела ее мать. Инцидент произошел в Копейске Челябинской области.

Мужчина следил за девочкой от школы, после чего зашел вместе с ней в подъезд. Действия незнакомца сильно напугали ребенка, передает РЕН ТВ.

«Моя дочь сегодня шла со школы, он увязался за ней, зашел с ней в подъезд и начал раздеваться и предлагать ей деньги, я вовремя успела выйти из квартиры и встретить ее», — рассказала мать девочки.

Когда женщина вышла из квартиры, ее дочь плакала. Мужчина испугался присутствия взрослого и смог сбежать. Жительница Копейска попросила распространить информацию о педофиле.

Полиция ранее задержала мужчину, который надругался над несовершеннолетней девочкой в лифте одного из домов Новосибирска. В отношении мужчины проводят необходимые процессуальные и следственные мероприятия.

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челябинская область педофил ребенок
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