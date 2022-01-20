Злоумышленники «заминировали» 27 школ и госуниверситет в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 20 января. Очередные сообщения о минировании поступили в учебные заведения Южно-Сахалинска. Злоумышленники заявили о заложенных взрывных устройствах в 27 школах.

Подробности «минирования» рассказали в администрации Южно-Сахалинска. Кроме школ взрывные устройства якобы были заложены в Сахалинском государственном университете и техникуме строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас всех школьников Южно-Сахалинска перевели на дистанционный формат обучения из-за последствий сильных снегопадов. Эвакуация в учебных заведениях не потребовалась, добавили в мэрии.

Это уже не первый случай, когда школы Сахалина «минируют» злоумышленники. Подобный инцидент произошел в городе Корсакове на днях. Неизвестные сообщили о взрывных устройств в трех школах и детском садике. Следователи организовали проверку.