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Злоумышленники «заминировали» 27 школ и госуниверситет в Южно-Сахалинске

Происшествия
Злоумышленники «заминировали» 27 школ и госуниверситет в Южно-Сахалинске
78.rosguard.gov.ru  /  пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Южно-Сахалинск, 20 января. Очередные сообщения о минировании поступили в учебные заведения Южно-Сахалинска. Злоумышленники заявили о заложенных взрывных устройствах в 27 школах.

Подробности «минирования» рассказали в администрации Южно-Сахалинска. Кроме школ взрывные устройства якобы были заложены в Сахалинском государственном университете и техникуме строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Сейчас всех школьников Южно-Сахалинска перевели на дистанционный формат обучения из-за последствий сильных снегопадов. Эвакуация в учебных заведениях не потребовалась, добавили в мэрии.

Это уже не первый случай, когда школы Сахалина «минируют» злоумышленники. Подобный инцидент произошел в городе Корсакове на днях. Неизвестные сообщили о взрывных устройств в трех школах и детском садике. Следователи организовали проверку.

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минирование школа техникум
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