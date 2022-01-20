Галкин показал восьмилетнюю дочь в дорогостоящем наряде от известного дизайнера

Москва, 20 января. Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева стараются как можно чаще рассказывать о детях — Лизе и Гарри. Недавно на своей странице в Instagram звездный папа показал поклонникам роскошный наряд своей дочери, в котором она отправилась в школу.

На видео наследница юмориста продемонстрировала обновку — белую дубленку с красными цветами. Образ восьмилетней девочки дополнили красные сапоги, шарф и шапка. Над нарядом для малышки работал известный дизайнер Игорь Гуляев. Сама дочь шоумена призналась, что ей нравится новый внешний вид.

«Вот такую дубленку пошил наш друг Игорь Гуляев для Лизы! Я в видео ее пальто называю, но все же это дубленка, спасибо, Игорь, за такой подарок!» — подписал пост Галкин.

Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Поклонники Галкина отметили образ юной наследницы и осыпали папу комплиментами за такой подарок. Некоторые подписчики стали называть Лизу маленькой принцессой, похвалив ее за манеры. Другие же восхитились поразительным сходством ребенка с Аллой Пугачевой.

«А грация, манеры, все как у мамы Аллы», — написал фолловер.

«Какая красота, очень изящно, чувствуется вкус моды», — заметил пользователь.

«Царевна! Затмила маму!» — сообщил подписчик.

Ранее телеведущий Иван Ургант с юмором отреагировал на вопрос о популярности своего коллеги Максима Галкина. По его словам, он никогда не сравнивает себя с мужем Аллы Пугачевой. В глазах Урганта Галкин — это комета, пролетающая над человеком «медленно едущем на ослике» по сельской дороге.