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Brand Analytics назвала самый запомнившийся россиянам поступок Байдена на посту президента

Политика
Brand Analytics назвала самый запомнившийся россиянам поступок Байдена на посту президента
Федеральное агентство новостей

Москва, 20 января. Российские граждане за год, что Джо Байден провел на посту президента Соединенных Штатов, больше всего запомнили его выпад в адрес российского главы Владимира Путина. Об этом следует из результатов исследования Brand Analytics.

Вместе с этим в памяти россиян также надолго останется вывод Байденом американских войск из Афганистана. Как отметили специалисты Brand Analytics, слово «талибы» (представители запрещенной в России террористической организации «Талибан»1) даже стало одним из наиболее обсуждаемых на территории страны в 2021 году. Однако самые эмоциональные обсуждения россиян вызвало скандальное интервью Байдена, в котором он заявил, что считает Путина убийцей, передает РИА Новости.

«За исторической фразой последовал быстрый и легкий ответ Путина, разрядивший столь недипломатичную ситуацию. Интервью в течение недели обсудили в соцсетях более 744 тысяч раз», — сообщили авторы исследования.

Ранее Байден предложил американцам самим определять, насколько его умственное состояние соответствует должности президента США. Такое заявление он сделал после проведения в стране соответствующего опроса.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Политика / Brand Analytics назвала самый запомнившийся россиянам поступок Байдена на посту президента
Джо Байден путин президент сша скандал президентство
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