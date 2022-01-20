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«Похмельный набор» для гостей Бузовой слили в Сеть перед днем рождения звезды

  /   Обновлено: 20 января 2022 03:33
Шоу-бизнес
«Похмельный набор» для гостей Бузовой слили в Сеть перед днем рождения звезды
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 20 января. Поющая телеведущая Ольга Бузова отмечает свой день рождения. Звезда готова получать подарки и с размахом отмечать очередной прожитый год. Однако злые слухи о ее торжестве уже поползли по социальным сетям.

Так, в распоряжении некоторых источников якобы оказались фотографии «похмельного набора», который Бузова раздала каждому из гостей для утреннего прихода в себя. Он состоит из боржоми, шипучих таблеток от головы и бутылки шампанского.

Некоторые пользователи заметили, что этот набор не могла составить сама Бузова. По их словам, звезда обязательно предложила бы «своим людям» коньяк. Другие сразу пробили в интернете стоимость бутылки игристого, которая их разочаровала. Согласно публичным данным, одна бутылка вина стоит около 400 рублей. Эта сумма показалась фанатам оскорбительно маленькой.

«Похоже Бузова нехило поиздержалась на каникулах в Куршевеле, поэтому теперь предлагает гостям своего дня рождения похмелиться игристым за 392 рубля», — отметили авторы одного из Telegram-каналов.

День рождения звезды официально начался несколько часов назад, однако она уже получила поздравления от близких друзей. Ровно в полночь они ворвались к Бузовой в квартиру, осыпали ее конфетти и вручили огромную корзину цветов.

Шутка про коньяк появилась летом прошлого года и связана с Бузовой и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Тогда в эфире телеканала «Матч ТВ» Губерниев спросил у певицы о «коньяке по утрам», напомнив детскую сказку. Однако Бузова юмор про алкоголизм не оценила и буквально ударилась в истерику со слезами.

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бузова день рождения похмельный набор
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