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Байден предложил гражданам США самим оценивать его умственное состояние

  /   Обновлено: 20 января 2022 03:25
Политика
Байден предложил гражданам США самим оценивать его умственное состояние
flickr.com  /  Matt Johnson / CC BY 2.0

Вашингтон, 20 января. Президент Соединенных Штатов Джо Байден предложил американским гражданам самим определять, насколько его умственное состояние соответствует должности главы государства. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции.

Соответствующий опрос ранее был проведен среди жителей США. Согласно результатам исследования, только 49% американских граждан считают, что умственное состояние нынешнего президента страны Байдена соответствует его должности.

«Я позволю вам всем судить, насколько это точно», — обратился глава США к жителям страны.

Ранее американский президент провел встречу с представителями прессы, во время которой он обсудил различные злободневные вопросы, в том числе и посвященные России. При этом, как отметил бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, все свои ответы Байден читал со шпаргалки.

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