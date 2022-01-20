Байден предложил гражданам США самим оценивать его умственное состояние

Вашингтон, 20 января. Президент Соединенных Штатов Джо Байден предложил американским гражданам самим определять, насколько его умственное состояние соответствует должности главы государства. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции.

Соответствующий опрос ранее был проведен среди жителей США. Согласно результатам исследования, только 49% американских граждан считают, что умственное состояние нынешнего президента страны Байдена соответствует его должности.

«Я позволю вам всем судить, насколько это точно», — обратился глава США к жителям страны.

Ранее американский президент провел встречу с представителями прессы, во время которой он обсудил различные злободневные вопросы, в том числе и посвященные России. При этом, как отметил бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, все свои ответы Байден читал со шпаргалки.