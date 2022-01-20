Депутат Брудзиньский заявил о попытках ЕС штрафами свергнуть власть Польши

Варшава, 20 января. Европейский союз нарушает принципы демократии, пытаясь свергнуть Правительство Польши с помощью штрафов. Такое мнение выразил депутат от правящей польской партии «Право и справедливость» Иоахим Брудзиньский.

Парламентарий отметил, что Европейская комиссия (ЕК) и евродепутаты преподносят себя как «больших демократов». Несмотря на это, для них демократия состоит в том, что у руля государств-членов ЕС могут находиться только те политсилы, которые являются партиями брюссельских правящих кругов.

«Если тотальной оппозиции не удалось свергнуть наше правительство, то применяются незаконные средства», — сказал Брудзиньский в эфире Польского телевидения.

К числу таких методов политик отнес решение ЕК удерживать суммы штрафов, наложенных на Польшу за игнорирование решения суда ЕС, из платежей, предназначенных Варшаве. Напомним, в мае 2021 года суд Евросоюза по иску Чехии потребовал от Польши незамедлительно остановить все работы на шахте «Туров», расположенной у чешской границы. Поскольку Варшава не подчинилась, суд обязал ее ежедневно выплачивать 600 тыс. евро до тех пор, пока добыча на шахте не прекратиться. Польша отказалась выполнять и это решение суда ЕС.