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Джо Байден: Вашингтон направил Киеву военную помощь на 600 млн долларов

Политика
Джо Байден: Вашингтон направил Киеву военную помощь на 600 млн долларов
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 20 января. Соединенные Штаты оказали Украине военную помощь в размере 600 миллионов долларов. Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

Американский лидер выступил перед нацией по итогам года своего нахождения на посту. Он затронул несколько важных внешнеполитических тем и осветил внутренние проблемы страны.

Одним из основных вопросов стало взаимодействие Украины и США. По словам Байдена, Вашингтон направил Киеву помощь в виде новейшего военного оборудования и специальных средств.

«Мы уже отправили Украине новейшего оборонного оборудования на сумму более 600 миллионов долларов», — рассказал Джо Байден.

Недавно официальный представитель Пентагона Джон Кирби выступил с очередным заявлением по поводу Украины. Чиновник указал, что Соединенные Штаты не намерены наращивать военное присутствие на Украине. На данный момент на территории страны находится ограниченный контингент Национальной гвардии Флориды, который обучает солдат и офицеров ВСУ, добавил спикер.

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украина сша байден
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