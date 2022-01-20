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Пушков назвал бедламом нынешнюю жизнь на Украине

Политика
Пушков назвал бедламом нынешнюю жизнь на Украине
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Москва, 20 января. Никто из российских граждан не хочет такой жизни, как на Украине. Об этом в своих соцсетях заявил сенатор Алексей Пушков.

Он отреагировал на заявление бывшего американского посла в России Майкла Макфола. Тот объявил, что «украинская демократия является реальной угрозой» для России. Пушков назвал подобное замечание «потрясающей глупостью». Он также заметил, что псевдоспециалисты из США ничего не мыслят в российско-украинском вопросе.

«В России трудно найти людей, которые мечтали бы о такой жизни, как сейчас на Украине. Завидовать ей невозможно. А те немногие, кто такого же бедлама хотел бы для России, уже в основном перебрались на Запад», — написал сенатор.

Алексей Пушков ранее заявил, что Германия зависит от истерик Украины. В связи с этим решения Берлина продиктованы желанием угодить Киеву, а не удовлетворить собственные интересы.

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