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Акиньшина и Козловский держались за руки вне вспышек камер на премьере сериала «Карамора»

  /   Обновлено: 20 января 2022 02:36
Шоу-бизнес
Акиньшина и Козловский держались за руки вне вспышек камер на премьере сериала «Карамора»
Ньюинформ  /  Агентство городских новостей Москва / Сергей Ведяшкин / Александр Авилов

Москва, 20 января. Актеры Данила Козловский и Оксана Акиньшина тщательно скрывают свой роман. Тем не менее кинозвезды стали все чаще выходить в свет вместе, и премьера сериала «Карамора» не стала исключением.

Минувшим вечером в столице завершился премьерный показ сериала «Карамора», который срежиссировал Данила Козловский. Проект, который выходит на платформе START, рассказывает о событиях дореволюционной России. Двукратный лауреат кинопремий «Золотой орел» и «Ника» не только стал автором многосерийной истории, но и сыграл в ней главную роль.

Этот вечер был важен для начинающего режиссера и Оксана Акиньшина не могла не поддержать возлюбленного. Она пришла на показ вместе с Козловским, но не стала держать его за руку и позировать вместе с ним на красной дорожке. Все остальное время, вне вспышек камер папарацци, пара сидела в зрительном зале рядом друг с другом, проявляя нежные чувства. Для премьеры Акиньшина выбрала элегантное черное платье и лаконичные лодочки на высоких каблуках.

Акиньшина и Козловский держались за руки вне вспышек камер на премьере сериала «Карамора»
Prt Scr instagram.com / @akinshok2013

Роман между Акиньшиной и Козловским вспыхнул во время съемок в картине «Чернобыль». В тот период кинозвезды были несвободны. Оксана еще находилась в браке с продюсером Арчилом Геловани, от которого родила двоих детей. А Данила совсем недавно стал отцом и ради новой возлюбленной оставил мать своей дочери Ольгу Зуеву, с которой жил вместе с 2015 года.

Недавно издание «Петербургский дневник» совместно с сервисом «Медиалогия» опубликовало рейтинг самых знаменитых персон 2021 года. Данила Козловский занял второе место, уступив пальму первенства звезде экранизации «Три мушкетера» Михаилу Боярскому.

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