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Малышева заявила о бесполезности масок против COVID-19

  /   Обновлено: 20 января 2022 02:34
Общество
Малышева заявила о бесполезности масок против COVID-19
instagram.com  /  @malysheva.live

Москва, 20 января. Медицинские маски, изготовленные из обычной ткани, не обладают защитными свойствами против коронавирусной инфекции. Об этом заявила популярный доктор и телеведущая Елена Малышева.

Она рассказала, что медицинские специалисты большинства стран уже признали этот факт. Согласно словам Малышевой, защитить от заражения коронавирусом могут лишь респираторы, маски № 95 и вакцинация.

«Сегодня все страны без исключения, включая США, обновили рекомендации по защите от коронавируса. Все стыдливо написали, что тканевые маски и медицинские маски от коронавируса не защищают», — написала телеведущая в своем Instagram-аккаунте.

Если бы элементарные средства индивидуальной защиты приносили реальную пользу по борьбе с COVID-19, то результат был бы ощутим. Однако этого не происходит и прирост заболеваемости продолжает расти, добавила Малышева.

Ранее специалист отметила, что коронавирусная инфекция представляют большую опасность для мужчин, чем для женщин. По ее словам, об этом свидетельствуют статистические данные.

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малышева защита маски коронавирус
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