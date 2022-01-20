Отар Кушанашвили: ограбления вдовы Градского не было

Москва, 20 января. Некоторые несостыковки в ограблении вдовы музыканта Александра Градского доказывают, что на самом деле никакого преступления не было. Такое заявление сделал ведущий Отар Кушанашвили.

Марина Коташенко на самом деле могла спланировать это «ограбление», уверен ведущий. По его словам, украденная сумма является баснословной для семьи Градского — маэстро не мог иметь на «черный день» более 100 миллионов рублей. Он добавил, что обладает сведениями о гонорарах всех российских звезд.

На данный момент вдова должна бояться разоблачения. Ведь правда так или иначе вскроется — правоохранители просто не смогут найти преступников. После этого на различные ток-шоу будут сбегаться родственники артиста и давать всевозможные интервью. Это позволит забытым членам семьи пропиариться на этой истории.

«Вот увидите – окажется, что никого ограбления не было. Жду выступлений наследников», — сказал Кушанашвили.

Ранее адвокат Андрей Алешкин заявил, что не верит показаниям Коташенко. По его словам, сложно представить, чтобы кто-то хранил 100 млн рублей наличности у себя «под кроватью». Эти показания выглядят абсурдными.