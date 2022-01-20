Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 03:40
03:36
Политика
Brand Analytics назвала самый запомнившийся россиянам поступок Байдена на посту президента
03:33
Шоу-бизнес
«Похмельный набор» для гостей Бузовой слили в Сеть перед днем рождения звезды
03:25
Политика
Байден предложил гражданам США самим оценивать его умственное состояние
03:07
Политика
Депутат Брудзиньский заявил о попытках ЕС штрафами свергнуть власть Польши
02:58
Политика
Джо Байден: Вашингтон направил Киеву военную помощь на 600 млн долларов
02:53
Общество
Врач-терапевт Хухрев посоветовал промывать нос после контакта с зараженным коронавирусом
02:49
Политика
Пушков назвал бедламом нынешнюю жизнь на Украине
02:36
Шоу-бизнес
Акиньшина и Козловский держались за руки вне вспышек камер на премьере сериала «Карамора»
02:34
Общество
Малышева заявила о бесполезности масок против COVID-19
02:32
Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили: ограбления вдовы Градского не было
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Отар Кушанашвили: ограбления вдовы Градского не было

  /   Обновлено: 20 января 2022 02:32
Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили: ограбления вдовы Градского не было
facebook.com  /  Отар Кушанашвили

Москва, 20 января. Некоторые несостыковки в ограблении вдовы музыканта Александра Градского доказывают, что на самом деле никакого преступления не было. Такое заявление сделал ведущий Отар Кушанашвили.

Марина Коташенко на самом деле могла спланировать это «ограбление», уверен ведущий. По его словам, украденная сумма является баснословной для семьи Градского — маэстро не мог иметь на «черный день» более 100 миллионов рублей. Он добавил, что обладает сведениями о гонорарах всех российских звезд.

На данный момент вдова должна бояться разоблачения. Ведь правда так или иначе вскроется — правоохранители просто не смогут найти преступников. После этого на различные ток-шоу будут сбегаться родственники артиста и давать всевозможные интервью. Это позволит забытым членам семьи пропиариться на этой истории.

«Вот увидите – окажется, что никого ограбления не было. Жду выступлений наследников», — сказал Кушанашвили.

Ранее адвокат Андрей Алешкин заявил, что не верит показаниям Коташенко. По его словам, сложно представить, чтобы кто-то хранил 100 млн рублей наличности у себя «под кроватью». Эти показания выглядят абсурдными.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Отар Кушанашвили: ограбления вдовы Градского не было
ограбление Отар Кушанашвили александр градский марина коташенко
Комментировать