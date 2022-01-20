США могут наложить санкции на Германию из-за газопровода «Северный поток — 2»

Вашингтон, 20 января. Германии чудом удалось избежать экономических санкций США из-за «Северного потока — 2». Однако Вашингтон все еще рассматривает такую возможность, считает историк Катя Хойер.

Берлин не поддерживает в полной мере антироссийскую политику Запада из-за энергетической зависимости от Москвы, отметила Хойер. Ситуация может усугубиться в том случае, если новые власти Германии примут решение о закрытии всех немецких атомных электростанций.

Историк считает, что к текущим событиям привела политика всех последних правительств Германии. Однако расплачиваться за немецкую зависимость от России приходится главе МИД ФРГ Анналене Бербок, добавила Хойер.

«Винить в сложившейся ситуации одну Бербок несправедливо. Дилемму, в которой она оказалась, устроили другие — бывшие канцлеры Герхард Шредер и Ангела Меркель. Первый запустил "Северный поток — 2" и до сих пор председательствует в комитете его акционеров. Вторая курировала его строительство и ускорила закрытие немецких АЭС. А теперь политическая вина за зависимость Германии от России легла на плечи Бербок», — написала она в своей колонке для Telegraph.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно заявлял, что «Северный поток — 2» является коммерческим проектом, который принесет выгоду Евросоюзу. Подобная позиция главы Германии провоцирует недовольство не только в США, но и среди ряда немецких чиновников.