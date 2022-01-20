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Пользователям Instagram разрешили монетизировать медиаконтент

Технологии
Пользователям Instagram разрешили монетизировать медиаконтент
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 20 января. Социальная сеть Instagram вводит функцию платной подписки. Теперь авторы смогут монетизировать свой контент, рассказал глава сервиса Адам Моссери.

Участники платной подписки смогут видеть эксклюзивные эфиры и Stories. Действия авторов будут помечены специальным значком. Для пользователей он будет виден рядом с профилем подписчика. Пока новую функцию тестируют в США на ограниченном количестве граждан.

«Подписки позволяют авторам монетизировать свой контент», — напсиал Моссери.

Еще один сервис, принадлежащий компании Meta, готовится внедрить новую функцию. Теперь пользователи WhatsApp смогут рисовать на фотографиях, картинках и видео. Пока юзерам доступна возможность смены цвета карандаша. Позже должен появиться инструмент для размытия снимков и отдельных фрагментов кадра.

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