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Представительство России в Великобритании обеспокоено поставками оружия на Украину

Политика
Представительство России в Великобритании обеспокоено поставками оружия на Украину
Федеральное агентство новостей

Лондон, 20 января. Поставки оружия из Великобритании на Украину могут стать причиной эскалации конфликта. Такое заявление сделали в посольстве Москвы в Лондоне.

Предоставление Украине дополнительных видов вооружения со стороны Великобритании обострит политическую ситуацию. Об этом посольство написало в своем Twitter-аккаунте.

«Совершенно очевидно, что поставка Великобританией смертоносного оружия Украине лишь разожжет конфликт и увеличит напряженность», — указано в сообщении.

Недавно официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время очередного брифинга заявил о неготовности обозначить сроки новых поставок оружия для Украины. Вместе с этим чиновник уточнил, что Белый дом продолжает оценку эффективности ВСУ.

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украина великобритания оружие
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