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Губерниев назвал женоненавистниками работников ЦСКА после скандального ролика про «Наташ»

  /   Обновлено: 20 января 2022 02:26
Спорт
Губерниев назвал женоненавистниками работников ЦСКА после скандального ролика про «Наташ»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 20 января. Ролик про «Наташ», в котором футбольный клуб ЦСКА предложил турецкому нападающему Юсуфу Языджи поскорее приехать в Россию и пообщаться с русскими девушками является «абсолютно идиотской» шуткой. Об этом заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Видеозапись, которая вызвала скандал, появилась в социальных сетях ЦСКА 19 января. В ролике армейский клуб отправляет форварду из Турции сообщение с текстом: «Юсуф, это из России. У нас много Наташ». Вскоре после публикации в Instagram ролик был удален, а главный редактор клубного телевидения московской команды Катерина Кирильчева принесла свои извинения.

Спортивный обозреватель и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал представителей клуба за провокационный контент. По его словам, те люди, которые это написали, являются женоненавистниками. Он назвал резонансное видео «позорищем».

«Это абсолютно идиотская шутка. Ну я в ужасе нахожусь, потому что представители такой уважаемой команды — они мало того, что идиоты, те люди, которые это написали, еще и женоненавистники. Причем они женоненавистники, так и еще русских женщин ненавидят...Мне стыдно, что команда, которая играет в РПЛ и представляет Россию на международной арене, позволяет себе такое», — заявил журналист в беседе с «Известиями».

Столичный «Спартак» также не остался в стороне и отреагировал на публикацию ЦСКА. Красно-белые опубликовали мем с полузащитником Даниилом Хлусевичем. На одном фото игрок молодежной сборной России радуется, а на втором — грустит.

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Все новости / Спорт / Губерниев назвал женоненавистниками работников ЦСКА после скандального ролика про «Наташ»
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