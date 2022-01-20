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Аналитики DLBI перечислили самые популярные пароли у россиян в 2021 году

  /   Обновлено: 20 января 2022 02:25
Общество
Аналитики DLBI перечислили самые популярные пароли у россиян в 2021 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 января. Простые учетные данные становятся мишенью для мошенников. По итогам прошлого года, самым простым паролем у россиян стал qwerty123, говорится в исследовании DLBI.

Согласно данным аналитиков, только 3,5% паролей, оказавшихся в открытом доступе, были сложными. Более 16% содержали свыше десяти знаков. В пятерку самых простых попали qwerty123, qwerty1 и «123456», «a11111» и «123456789», пишут «Известия».

«Возможный ущерб от подбора паролей для физических лиц с каждым годом возрастает. Очень часто, получив доступ, например, к электронной почте злоумышленники могут сбросить пароль к онлайн-банку или сервису "Госуслуги", попытавшись обойти двухфакторную аутентификацию с помощью социальной инженерии», — отметил основатель DLBI Ашот Оганесян.

Иногда пароль можно взломать при подключении к публичной Wi-Fi-сети. К утечке данных приводит небезопасное хранение символов в незащищенных устройствах или браузерах. Некоторые злоумышленники используют специальные программы, чтобы подобрать пароль и быстрее атаковать гаджет.

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исследование взлом пароль
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