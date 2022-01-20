Джо Байден исключил возможность введения локдауна из-за «Омикрона»

Вашингтон, 20 января. Власти Соединенных Штатов не будут вводить ограничительные меры в стране из-за «Омикрона». Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

В частности американский лидер указал на то, что положение страны улучшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам Байдена, правительство выделило 130 млрд долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией.

«Я не собираюсь сдаваться и принимать все так, как есть сейчас. Некоторые люди могут назвать то, что происходит сейчас, новой нормой. Я называю это работой, которая еще не закончена. Все наладится. Мы движемся к тому времени, когда COVID-19 не будет нарушать нашу повседневную жизнь и не будет кризисом», — заявил Байден.

Ранее в ходе своего выступления в Белом доме Байден затронул тему санкционного давления в отношении России. Президент заявил, что устроит РФ «долларовую катастрофу» в случае «вторжения» на Украину.