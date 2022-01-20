Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 03:40
03:36
Политика
Brand Analytics назвала самый запомнившийся россиянам поступок Байдена на посту президента
03:33
Шоу-бизнес
«Похмельный набор» для гостей Бузовой слили в Сеть перед днем рождения звезды
03:25
Политика
Байден предложил гражданам США самим оценивать его умственное состояние
03:07
Политика
Депутат Брудзиньский заявил о попытках ЕС штрафами свергнуть власть Польши
02:58
Политика
Джо Байден: Вашингтон направил Киеву военную помощь на 600 млн долларов
02:53
Общество
Врач-терапевт Хухрев посоветовал промывать нос после контакта с зараженным коронавирусом
02:49
Политика
Пушков назвал бедламом нынешнюю жизнь на Украине
02:36
Шоу-бизнес
Акиньшина и Козловский держались за руки вне вспышек камер на премьере сериала «Карамора»
02:34
Общество
Малышева заявила о бесполезности масок против COVID-19
02:32
Шоу-бизнес
Отар Кушанашвили: ограбления вдовы Градского не было
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Джо Байден исключил возможность введения локдауна из-за «Омикрона»

Общество
Джо Байден исключил возможность введения локдауна из-за «Омикрона»
Pr Scr youtube.com

Вашингтон, 20 января. Власти Соединенных Штатов не будут вводить ограничительные меры в стране из-за «Омикрона». Такое заявление сделал президент США Джо Байден.

В частности американский лидер указал на то, что положение страны улучшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По словам Байдена, правительство выделило 130 млрд долларов на борьбу с коронавирусной инфекцией.

«Я не собираюсь сдаваться и принимать все так, как есть сейчас. Некоторые люди могут назвать то, что происходит сейчас, новой нормой. Я называю это работой, которая еще не закончена. Все наладится. Мы движемся к тому времени, когда COVID-19 не будет нарушать нашу повседневную жизнь и не будет кризисом», — заявил Байден.

Ранее в ходе своего выступления в Белом доме Байден затронул тему санкционного давления в отношении России. Президент заявил, что устроит РФ «долларовую катастрофу» в случае «вторжения» на Украину.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Джо Байден исключил возможность введения локдауна из-за «Омикрона»
сша байден COVID-19 омикрон
Комментировать