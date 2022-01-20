Трамп возмутился вседозволенностью и шпаргалкам Байдена на пресс-конференции

Вашингтон, 20 января. Общественность не позволила бы предшественнику президента США Джо Байдена Дональду Трампу отвечать на заранее подготовленные вопросы на пресс-конференции. Об этом заявил бывший глава государства.

Байден провел встречу с представителями прессы, в ходе которой высказался на самые злободневные темы. Президент начал свое выступление с темы коронавируса и штамма «Омикрон». После он раскритиковал Республиканскую партию США и поставил под сомнение ее существование.

Следующим блоком стали вопросы, посвященные России. Байден много говорил о российской «угрозе», намерении ввести санкции из-за Украины и возможности войны.

Все эти ответы президент США читал со шпаргалки. Примечательно, что в зале находились 30 журналистов, которые имеют постоянную аккредитацию в Белом доме и задают удобные вопросы.

«Мне бы такого не позволили», — заявил возмущенный Трамп.

Срок 45-го президента США завершился почти полным запретом на свободу слова. Все соцсети бывшего главы государства заблокировали из-за подстрекательств к мятежу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила о предвзятости американских СМИ. Она раскритиковала вопросы журналистов о «нападении России на Украину».