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Сюткин признался, что с рождением малыша переживает вторую молодость

Шоу-бизнес
Сюткин признался, что с рождением малыша переживает вторую молодость
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 20 января. Певец, автор текстов песен для рок-н-ролл группы «Браво» Валерий Сюткин уже почти 30 лет счастлив в браке с супругой Виолеттой. В 2020 году у пары родился сын Лев, который подарил артисту вторую молодость.

Музыкант был женат два раза, но только в браке с Виолеттой смог обрести личное счастье. Про свои предыдущие романы Сюткин рассказывать не любит, тем более после встречи с супругой, все осталось в прошлом. В беседе со «Сберзвуком» он также признался, что не принимал стимулирующие препараты во времена бурной молодости.

«Не пил виагру, справляюсь сам», — ответил Сюткин.

Артист рассказал, что прошел через многое вместе с женой, однако трудности еще больше их сплотили. Сейчас звездная пара наслаждается заботой о сыне. В позднем отцовстве, по словам Сюткина, есть и свои преимущества. Например, певец по другому взглянул на советские мультики, которые очень любит Лев. Сюткин старается не пропустить ничего из «подвигов» наследника. Сейчас малыш может лишь произнести слово «мама», и самого музыканта он называет именно так.

Сюткин признался, что с рождением малыша переживает вторую молодость
Pr Scr instagram.com / @syutkin_valeriy

«Я у него тоже мама, так что пока в семье у нас две мамы», — в шутку отметил исполнитель.

Ранее музыкант Дмитрий Маликов поделился предновогодним фото с певцом Валерием Сюткиным в аэропорту. Две звезды выглядели на снимке уставшими и опухшими, чем повеселили пользователей Сети.

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брак сын сюткин вторая молодость
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