Экс-нардеп Савченко заявила, что украинцы желают для Порошенко смертной казни

Киев, 20 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко — «никто» и заслужил того, чтобы как можно скорее сесть в тюрьму. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказала экс-нардеп Рады Надежда Савченко.

Она заявила, что Порошенко страдает «манией величия», которая полностью затмила здравый смысл. По мнению Савченко, девять томов уголовного дела, возбужденного против бывшего президента, только вводная часть того, что можно предъявить Порошенко.

«У него мания величия омрачила здравый смысл. Он никто, зовут никак, он преступник. Он должен сидеть в тюрьме. И преступникам солдаты на верность присягать не должны», — резко отметила женщина.

Савченко также полагает, что за все свои правонарушения экс-президент заслуживает смертной казни. Однако, посетовала она, такая мера наказания запрещена Конституцией Украины.

«Я считаю, что в принципе нет разницы, какой там будет приговор тому Порошенко, дело в том, что люди все равно не увидят смертной казни, хотя многие украинцы желали бы этого», — высказалась экс-нардеп.

Порошенко обвиняют в государственной измене и содействии террористическим организациям. Сам экс-президент выразил абсолютную уверенность в том, что не попадет в тюрьму.