Захарова указала на предвзятость американских СМИ по отношению к России

Вашингтон, 20 января. Американские журналисты на пресс-конференции президента США Джо Байдена с абсолютной уверенностью твердят о «вторжении» России на Украину, но ничего слова не сказали о расширении НАТО на восток. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова,

Дипломат также указала на «слепоту» западной прессы к провокациям Киева и их поддержке со стороны Вашингтона. По мнению Захаровой, такая ситуацию указывает на «преступную халатность» СМИ.

«Удивительно, как американские журналисты на пресс-конференции Байдена со всей определенностью говорят о "нападении России на Украину" и как будто никогда не слышали про расширение НАТО на Восток, обязательствах западных стран о неделимости безопасности. Как будто не знают ничего о провокациях киевского режима и их поддержке Вашингтоном. Что это? Святая простота или непозволительная наивность? Думаю, преступная халатность», — написала в Telegram дипломат.

Ранее в Белом доме началась пресс-конференция Джо Байдена, приуроченная к годовщине его правления. Американский лидер уже пообещал ввести против России невиданные санкции, если та «нападет» на Украину. Позднее, правда, он сам признал, что президент РФ Владимир Путин не хочет и не стремится ни к какой войне.