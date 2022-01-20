Берлин, 20 января. Россия должна признать, что «сила в правде, а не наоборот». Такое заявление сделал канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме.

Немецкий политик высказался по поводу ситуации на Украине и мнимой «агрессии» России в адрес соседнего государства. По его словам, Берлин все еще готов быть союзником Киева.

«Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот», — сказал Шольц.

Он добавил, что Германии выгодно сотрудничать с Россией. Однако в случае возможной эскалации Берлин выберет «пострадавшую» сторону.

Примечательно, что Шольц сделал заявление, процитировав принцип из российского фильма «Брат-2». Он как раз-таки неоднократно использовался Москвой в отношении Запада с его двойными стандартами. Россия также неоднократно замечала, что не намерена ни на кого нападать и придерживается исключительно оборонительной политики. Любые сообщения, которые часто стали появляться в западных СМИ, являются простыми провокациями.