Полузащитник «Крыльев Советов» Пруцев приступил к тренировкам со «Спартаком» в Дубае

Дубай, 20 января. Футболист «Крыльев Советов» Данил Пруцев находится на просмотре в московском «Спартаке», заявил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов. Игроки московского клуба сейчас тренируются на зимних сборах в ОАЭ.

Ряд СМИ ранее сообщали, что трансфер 21-летнего полузащитника самарской команды должен состояться в ближайшее время. Однако Зеленов заявил, что решение о подписании контракта с Пруцевым будет принято в скором времени.

«Пруцев находится на просмотре – договор еще не подписан. Решение будет в ближайшее время», — сообщил глава пресс-службы красно-белых в беседе с РИА Новости.

Вскоре стан «Спартака» может покинуть полузащитник Георгий Мелкадзе футболист близок к подписанию соглашения с «Сочи». Мелкадзе также не полетел с красно-белыми на тренировочный сбор в Объединенные Арабские Эмираты.