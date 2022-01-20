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Добытчики минтая оценили финансовые потери от закрытия китайских портов в 400 млн долларов

Экономика
Добытчики минтая оценили финансовые потери от закрытия китайских портов в 400 млн долларов
pixabay.com

Москва, 20 января. Запрет Китая на прием российской рыбы привел к многомиллионным потерям добытчиков минтая. Теперь они начали увеличивать производство рыбного филе и фарша.

Ассоциация добытчиков минтая, в которую входит порядка 35 рыбодобывающих предприятий, заявила, что компании потерпели убытки на общую сумму 400 млн долларов, пишет РБК. Причиной этому являются действовавшие в 2021 году ограничения на поставку российской рыбы в Китай. Последние были введены после обнаружения на упаковке, поступившей из РФ, следы COVID-19.

Снять ограничения еще в конце 2020-го года просил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Однако принимать российские суда китайские порты начали только в начале этого года. Стало известно, что первое российское судно с более чем 7 тыс. тонн рыбной продукции зашло в порт Даляня 16 января, сообщило Росрыболовство.

Недавно в Охотском море чуть не произошел сбой в добыче минтая. Около 45% судов принадлежат Украине. Их владельцы не понимают, нужно ли теперь соблюдать таможенные процедуры для рыболовства.

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китай росрыболовство добыча минтая
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