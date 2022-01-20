Полиция опровергла информацию о задержании нападавших на вдову Градского

Москва, 20 января. Подмосковная полиция продолжает поиски преступников, ограбивших вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что грабители задержаны и с ними ведутся следственные действия. Однако уполномоченное лицо опровергло эти заявления, отметив что правоохранительные органы продолжают поиски подозреваемых.

«Подозреваемых по данному делу пока не задерживали», — сказал собеседник РИА Новости в правоохранительных органах.

В воскресенье 16 января на молодую вдову Градского было совершено нападение. Злоумышленники похитили у Коташенко ценности на сумму около 100 млн рублей. Однако позже появились подозрения, что ограбление было инсценировкой. Адвокат Андрей Алешкин объяснил, почему не верит показаниям потерпевшей.