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Полиция опровергла информацию о задержании нападавших на вдову Градского

  /   Обновлено: 20 января 2022 01:21
Общество
Полиция опровергла информацию о задержании нападавших на вдову Градского
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 20 января. Подмосковная полиция продолжает поиски преступников, ограбивших вдову музыканта Александра Градского Марину Коташенко. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что грабители задержаны и с ними ведутся следственные действия. Однако уполномоченное лицо опровергло эти заявления, отметив что правоохранительные органы продолжают поиски подозреваемых.

«Подозреваемых по данному делу пока не задерживали», — сказал собеседник РИА Новости в правоохранительных органах.

В воскресенье 16 января на молодую вдову Градского было совершено нападение. Злоумышленники похитили у Коташенко ценности на сумму около 100 млн рублей. Однако позже появились подозрения, что ограбление было инсценировкой. Адвокат Андрей Алешкин объяснил, почему не верит показаниям потерпевшей.

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