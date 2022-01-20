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Байден: Вашингтон не будет сокращать военное присутствие в Европе

  /   Обновлено: 20 января 2022 01:15
Политика
Байден: Вашингтон не будет сокращать военное присутствие в Европе
flickr.com  /  Matt Johnson / CC BY 2.0

Вашингтон, 20 января. Американская сторона не намерена сокращать свое военное присутствие на территории Европы. Такое заявление сделал президент США Джозеф Байден в ходе пресс-конференции по итогам первого года в должности главы государства.

Во время общения с журналистами американский лидер затронул важные темы как внешнего, так и внутреннего курса политики Соединенных Штатов. Сотрудники СМИ задавали Байдену вопросы о ситуации с пандемией, инфляцией и экономикой страны. Президент США также высказался насчет новостей о якобы «готовящемся» вторжении России на Украину.

Во время своего выступления Джо Байден кроме прочего заявил, что Россия и Североатлантический альянс могут «прийти к чему-то» по вопросу неразмещения стратегического оружия на Украине. Президент также отметил, что вступление Украины в Альянс в скором времени является маловероятным.

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Все новости / Политика / Байден: Вашингтон не будет сокращать военное присутствие в Европе
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