Байден: Вашингтон не будет сокращать военное присутствие в Европе

Вашингтон, 20 января. Американская сторона не намерена сокращать свое военное присутствие на территории Европы. Такое заявление сделал президент США Джозеф Байден в ходе пресс-конференции по итогам первого года в должности главы государства.

Во время общения с журналистами американский лидер затронул важные темы как внешнего, так и внутреннего курса политики Соединенных Штатов. Сотрудники СМИ задавали Байдену вопросы о ситуации с пандемией, инфляцией и экономикой страны. Президент США также высказался насчет новостей о якобы «готовящемся» вторжении России на Украину.

Во время своего выступления Джо Байден кроме прочего заявил, что Россия и Североатлантический альянс могут «прийти к чему-то» по вопросу неразмещения стратегического оружия на Украине. Президент также отметил, что вступление Украины в Альянс в скором времени является маловероятным.