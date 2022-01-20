Байден заявил, что Путин не заинтересован в какой-либо войне

Вашингтон, 20 января. Президент России Владимир Путин настроен решать разногласия мирным и дипломатическим путем. Российский лидер не хочет войны, считает 46-й президент США Джо Байден.

Такое заявление демократ сделал в рамках пресс-конференции, приуроченной к годовщине его президентства. На мероприятие допустили только 30 журналистов, многих из которых имеют постоянную аккредитацию для брифингов в Белом доме.

Главными темами встречи с прессой стали внутриполитические — коронавирус, инфляция и выборы в 2024 году, а также внешняя политика — Украина, Китай, Северная Корея.

В числе вопросов, которых президент США коснулся — отношения с Россией. Ранее американский лидер объявил о своей решительности ввести против Москвы такие санкции, каких Путин «еще не видел».