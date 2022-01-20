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Общественная палата рассматривает проект по субсидированию жилья многодетным семьям

Общество
Общественная палата рассматривает проект по субсидированию жилья многодетным семьям
pixabay.com

Москва, 20 января. Члены Общественной палаты России рассматривают возможность субсидирования аренды жилья для многодетных семей. Об этом сообщила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова.

В частности рассматривается возможность понижения ставки на ипотеку и жилищное кредитование для многодетных семей до нуля процентов в год. За это решение отдали голос более 60 процентов целевой аудитории, пишет издание «Известия».

«Кроме того, если говорить о жилье, то почти треть семей готовы его снимать. Поэтому субсидированная аренда с погашением до 50% — актуальная мера поддержки. Таким образом, нуждающиеся семьи смогут оплачивать только половину ежемесячной стоимости квартиры», — заявила Зимова.

Среди прочего Общественная палата работает над проектом выделения средств на наем няни для многодетных родителей. Инициатива может быть реализована в качестве выдаваемых сертификатов на получение денег.

Недавно сообщалось, что многодетные матери имеют право на дополнительные пенсионные льготы. При наличии трех или четырех детей женщина может отправиться на заслуженный отдых в 57 лет.

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