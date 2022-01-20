Байден пообещал России «долларовую катастрофу» в случае «вторжения» на Украину

Вашингтон, 20 января. Россия не сможет проводить любые операции с долларом в случае эскалации ситуации на Украине. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден.

Байден проводит свою первую пресс-конференцию по итогам года нахождения в должности президента. Он осветил ряд важных проблем, в числе которых и мнимое желание России «вторгнуться» на территорию Украины.

В случае эскалации ситуации, по словам Байдена, Москва столкнется с «невиданными ранее» санкциями. Среди них, например, запрет на проведение различных операций с долларом.

«Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину», — заявил Байден.

Российская сторона неоднократно опровергала любые заявления о вмешательстве в дела Украины. По словам официальных российских представителей и дипломатов, РФ всегда проводила мирную политику в отношении своих соседей и никогда не имела захватнических планов. Любая информация, которая в последнее время появляется в СМИ, носит исключительно провокационный характер.

При этом Россия гораздо лучше подготовлена к последствиям потенциальных экономических санкций со стороны Запада, чем европейские государства, говорится в материале газеты Financial Times. Как отметили авторы материала, все дело в зависимости стран Европы от поставок энергоносителей со стороны России.