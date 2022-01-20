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Маткапитал могут разрешить использовать для оплаты образовательных услуг от ИП

Общество
Маткапитал могут разрешить использовать для оплаты образовательных услуг от ИП
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 20 января. Российским родителям могут разрешить тратить средства материнского капитала на образовательные услуги, оказываемые индивидуальными предпринимателями. Данные изменения Минтруд намерен внести в Государственную думу в августе этого года.

Сейчас средства маткапитала можно использовать лишь для оплаты обучения в организации. Предложенная инициатива позволит тратить деньги на образовательные услуги индивидуальных предпринимателей, такие как кружки и секции, а также на репетиторов.

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, данное изменение особенно актуально в небольших городах. Она отметила, что в них предприниматели нередко используют ИП как форму юрлица, передают «Известия».

«Это поддержит спрос на услуги микробизнеса, представленного ИП. Как у любых малых предпринимателей, которые работают с физлицами, у них всегда важным фактором является дополнительные стимулы спроса на услуги», — добавил член президиума правления «Опоры России» Павел Самиев.

Также в ближайшем будущем россиян ожидает еще одно изменение, связанное с материнским капиталом. Так, в текущем году выплата за рождение первенца составит свыше 500 тысяч рублей, а к 2024 году она поднимется до 544 тысяч рублей.

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