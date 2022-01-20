Маткапитал могут разрешить использовать для оплаты образовательных услуг от ИП

Москва, 20 января. Российским родителям могут разрешить тратить средства материнского капитала на образовательные услуги, оказываемые индивидуальными предпринимателями. Данные изменения Минтруд намерен внести в Государственную думу в августе этого года.

Сейчас средства маткапитала можно использовать лишь для оплаты обучения в организации. Предложенная инициатива позволит тратить деньги на образовательные услуги индивидуальных предпринимателей, такие как кружки и секции, а также на репетиторов.

По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой, данное изменение особенно актуально в небольших городах. Она отметила, что в них предприниматели нередко используют ИП как форму юрлица, передают «Известия».

«Это поддержит спрос на услуги микробизнеса, представленного ИП. Как у любых малых предпринимателей, которые работают с физлицами, у них всегда важным фактором является дополнительные стимулы спроса на услуги», — добавил член президиума правления «Опоры России» Павел Самиев.

Также в ближайшем будущем россиян ожидает еще одно изменение, связанное с материнским капиталом. Так, в текущем году выплата за рождение первенца составит свыше 500 тысяч рублей, а к 2024 году она поднимется до 544 тысяч рублей.