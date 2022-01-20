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Военные ЦВО первыми получат минные заградители «Земледелие»

Армия
Военные ЦВО первыми получат минные заградители «Земледелие»
mil.ru  /  Министерство обороны РФ

Москва, 20 января. Поставки минных заградителей «Земледелие» запланированы на текущий год. Первыми на вооружение их получат военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО).

«Земледелие» внешне напоминает обыкновенную систему реактивного залпового огня «Град», однако новый комплекс проводит минирование на расстоянии выстрела ракеты. Глава центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин считает, что выбор первых поставок пал на ЦВО не случайно, пишет издание «Известия».

«На южном направлении она может быть очень востребована. Граница с Казахстаном у нас около 7 тыс. км. Не стоит забывать, что граница самого Казахстана с его южными соседями тоже крайне протяженная. И мы в итоге находимся в довольно сложном положении. Если произойдет масштабная дестабилизация, границу имеющимися силами будет прикрыть непросто», — заявил Кашин.

Недавно моторизированные подразделения российской военной базы в Таджикистане приступили к маневрам на полигонах Ляур и Самбули. В ЦВО уточнили, что во время учений военнослужащие проведут стрельбы из гранатометов и вооружений боевых машин.

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цво кашин земледелие
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