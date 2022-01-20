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Байден: вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно

Политика
Байден: вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно
Global Look Press  /  Melina Mara - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 20 января. Украинское государство не сможет стать частью Североатлантического альянса в ближайшей перспективе. Такое заявление сделал американский лидер Джо Байден.

Президент США провел пресс-конференцию по итогам первого года в должности американского лидера. Во время выступления он затронул важные темы внутренней и внешней политики. Так, он озвучил проблемы, связанные с распространением коронавируса, осветил ситуацию с инфляцией и экономикой, а также высказался по поводу информации о мнимом «вторжении» России на территорию Украины.

Кроме того, Байден поделился своим мнением по поводу членства Украины в НАТО. Киев на протяжении нескольких лет лелеет мечту попасть хоть в одну международную организацию, однако пока таким планам не суждено сбыться. Это подтвердил и Байден.

«Вступление Украины в НАТО в ближайшей перспективе маловероятно», — заявил лидер.

При этом, по мнению политологов, Киев постоянно стремится то на Запад, то на Восток вместо того, чтобы сосредоточиться на своем государстве. Украинские политики привыкли, что все проблемы за них решает кто-то другой. За 30 лет независимости Украина так и не стала самостоятельной страной, заявлял политический эксперт Алексей Фещенко.

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Все новости / Политика / Байден: вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно
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