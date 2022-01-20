Байден в очередной раз «пригрозил» Путину санкциями

Вашингтон, 20 января. Президент России Владимир Путин еще никогда не видел таких санкций, какие подготовили США. С таким заявлением на пресс-конференции выступил американский лидер Джо Байден.

Причиной для столь радикальных мер может стать так называемое «вторжение» России на Украину, о котором в последние месяцы активно пишут западные СМИ. По словам Байдена, «нападение» обернется для Москвы «катастрофой».

«Путин никогда не видел санкций, подобных тем, которые готовят США. Вторжение на Украину будет катастрофой для России», — заявил американский президент.

Демократ подчеркнул, что одним из подготовленных для России ограничений станет эмбарго на некоторые операции российских банков. Так, у финансовых организаций могут отнять возможность проводить операции с долларами.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия самодостаточная страна, которой по силам защититься от санкций Запада. Также пресс-секретарь президента России неоднократно указывал, что заявления о враждебности РФ не соответствуют действительности. Москва всегда выступала за разрешение разногласий исключительно дипломатическим путем.