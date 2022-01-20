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BCG: Россия оказалась в пятерке стран по потреблению игрового контента

  /   Обновлено: 20 января 2022 00:48
Общество
BCG: Россия оказалась в пятерке стран по потреблению игрового контента
pixabay.com  /  PD

Москва, 20 января. Россия вошла в пятерку стран-лидеров по потреблению игрового контента. На верхушке рейтинга также оказались Китай, США, Южная Корея и Япония.

Объем мирового рынка игр на протяжении 2021 года продолжал стремительно расти и сейчас достиг рекордных показателей — 175 миллиардов долларов. По прогнозам аналитиков Boston Consulting Group (BCG), ежегодно эти цифры будут увеличиваться на десять процентов, передает Forbes.

Геймеры по всему миру, в том числе и в России, за время пандемии COVID-19 на 75% увеличили расходы на игры. Соответствующая индустрия будет активно развиваться, так как она уверенно начинает отодвигать на второй план кино и музыку.

«Приобретение репутации в играх и киберспорте может оказаться не менее важно для имиджа страны, чем нахождение на переднем крае науки и спорта, а для крупных компаний и капитала игры представляют новые возможности для взаимодействия с их брендами, а также новых инвестиций», — отметил партнер и управляющий директор BCG и один из авторов отчета Дэвид Панханс.

Компания Sony Interactive Entertainment ранее сделала подарок геймерам и выпустила игру God of War для персонального компьютера (ПК). Экшен можно приобрести за 3149 рублей.

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россия игры потребление игровой контент
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