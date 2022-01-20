Депутаты от ЛДПР выступили за полный запрет вейпов на территории России

Москва, 20 января. Продажи никотиносодержащих жидкостей и электронных сигарет, в том числе вейпов, должны быть полностью запрещены в России. Такую инициативу предложили депутаты от ЛДПР.

Одним из авторов инициативы выступил замруководителя ЛДПР Ярослав Нилов. Законопроект создан с целью сохранить здоровье россиян. На рассмотрение Государственной думы документ поступит 20 января.

«Законопроект в целях сохранения здоровья граждан нашей страны направлен на установление полного запрета продажи никотинсодержащей жидкости и устройств для ее доставки», — говорится в пояснительной записке, опубликованной Ниловым в Telegram.

Авторы инициативы указывают, что вейп наносит вред как самому курящему, так и окружающим. В парах содержатся вредные вещества в виде твердых частиц. Парламентарии добавили, что закон о полном запрете продажи электронных сигарет уже действует во многих странах.

Курение вейпа может обернуться отравлением. Подобный случай произошел со школьником в Новосибирске. Мальчику стало плохо после курения электронной сигареты. Правоохранители выясняют, по чьей вине пострадал ребенок.