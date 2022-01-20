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Хакеры атаковали серверы Международного комитета Красного Креста

Общество
Хакеры атаковали серверы Международного комитета Красного Креста
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Женева, 20 января. Злоумышленники скомпрометировали данные и личную информацию свыше 515 тыс. человек в результате взлома серверов Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом говорится в заявлении организации.

Компьютерные серверы подверглись атаке на этой неделе. На них хранится информация как обычных людей, так и сотрудников организации.

«В результате атаки были скомпрометированы персональные данные и конфиденциальная информация о более чем 515 000 крайне уязвимых людей, включая тех, кто разлучен со своими семьями в результате конфликтов, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести лиц и их семей, а также людей, находящихся в заключении», — говорится в заявлении.

По предварительным данным, кибератака была совершена на 60 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру. Об этом свидетельствуют данные, поступившие от этих организаций.

Недавно Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность хакерской группировки REvil, которая занималась вымогательством денежных средств. Адвокаты трех задержанных обжаловали арест своих подопечных.

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