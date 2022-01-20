Ученый Болков допустил появление новых мутаций коронавируса из-за животных

Москва, 20 января. Первый случай передачи коронавируса человеку от хомяка был зафиксирован в Гонконге. По мнению старшего научного сотрудника кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болкова, таким путем вполне могут образовываться новые мутации.

Речь идет об инциденте, когда у сотрудницы зоомагазина в Гонконге, находившейся рядом с хомяками, был обнаружен COVID-19. Известно, что источником инфекции оказались 11 грызунов. Болков уточнил, что неизвестно, какую опасность для человека могут представлять именно зараженные хомяки, однако коронавирусы всегда циркулировали среди животных. Опасность межвидовой передачи можно оценить на примере гриппа, рассказал он «Известиям».

«Вирус гриппа очень часто циркулирует в животных и в человеке и иногда переходит от одного к другому. Находясь в животном, он может сильно поменяться, а потом оказаться в организме работников птицеферм ... Именно поэтому приходится вести мониторинг животных и птиц, у которых бывает грипп», — сообщил Болков.

Также ранее возможность появления новых штаммов коронавируса после «Омикрона» оценил главный внештатный пульмонолог минздрава Дагестана Кубатай Масуев. Он выразил уверенность, что данная мутация является далеко не последней.