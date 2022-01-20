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Вильфанд: сильное потепление ждет россиян в ближайшие дни

Общество
Вильфанд: сильное потепление ждет россиян в ближайшие дни
pixabay.com  /  PD

Москва, 20 января. Особенно сильно потеплеет в регионах Сибири. Температура воздуха там на восемь-16 градусов превысит норму, пояснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Потепление затронет почти все российские регионы. Исключение составит лишь Чукотка. Больше всего повезло жителям Сибири, цитирует синоптика агентство ТАСС.

«Например, в Туруханском крае минимальные значения температуры 20-24 градуса мороза. Это очень теплая погода», — пояснил он.

В Москве превышение температурной нормы составит четыре–пять градусов. К нормальным значениям показатели вернуться ближе к воскресенью. В четверг жителей столицы ждет четыре–два градуса мороза, а в пятницу и субботу температура составит шесть–четыре градуса ниже нуля. В воскресенье похолодает до минус девяти, а в понедельник — до минус шести–11 градусов.

Вторая половины зимы в России может отличаться перепадами температуры. Жителей страны ждет чередование теплых и холодных аномалий, которые уже наблюдались в декабре и начале января.

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