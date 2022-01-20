Европейские журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста

Страсбург, 20 января. Пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона должна была проходить в Европарламенте. Но из-за невозможности задать вопросы журналисты демонстративно ушли из зала.

Макрон выступил с речью в Европарламенте 19 января. Президент Франции обозначил приоритеты председательства страны в ЕС. После он должен был встретиться с журналистами. Но представители разных изданий не могли задать Макрону вопросы.

«Пресс-конференция, которая должна была состояться после выступления Макрона в Европарламенте, трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до ее начала», — отмечает France Info, ссылаясь на своего журналиста.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении высказался о европейских предложениях по безопасности. Инициативы должны быть выработаны в ближайшие недели, чтобы потом представить их для переговоров с Россией.