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Европейские журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста

  /   Обновлено: 20 января 2022 00:20
Политика
Европейские журналисты покинули пресс-конференцию Макрона в знак протеста
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Страсбург, 20 января. Пресс-конференция президента Франции Эммануэля Макрона должна была проходить в Европарламенте. Но из-за невозможности задать вопросы журналисты демонстративно ушли из зала.

Макрон выступил с речью в Европарламенте 19 января. Президент Франции обозначил приоритеты председательства страны в ЕС. После он должен был встретиться с журналистами. Но представители разных изданий не могли задать Макрону вопросы.

«Пресс-конференция, которая должна была состояться после выступления Макрона в Европарламенте, трансформировалась в заявление без вопросов. В знак протеста европейские журналисты покинули зал до ее начала», — отмечает France Info, ссылаясь на своего журналиста.

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем выступлении высказался о европейских предложениях по безопасности. Инициативы должны быть выработаны в ближайшие недели, чтобы потом представить их для переговоров с Россией.

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