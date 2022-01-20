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Экс-министр экономики Суслов: Блинкен приехал на Украину убедить Зеленского в поддержке США

Политика
Экс-министр экономики Суслов: Блинкен приехал на Украину убедить Зеленского в поддержке США
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 20 января. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита на Украину должен успокоить президента страны Владимира Зеленского, который начал сомневаться в поддержке Вашингтона. Об этом заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

По его мнению, задача Блинкена состоит в навязывании определенных идей украинскому лидеру. Главной темой будущих переговоров станут соглашения, достигнутые Москвой и Вашингтоном без участия Киева. Однако о чем конкретно идет речь, он не уточнил.

«Возможно, Зеленскому придется согласиться с тем, что дело приема Украины в НАТО, допустим, будет отложено в очень долгий ящик, хотя официально об этом, может быть, и не будет объявлено», — предположил он.

Ранее появилась информация, что самолет Блинкена приземлился в киевском аэропорту. В графике встречи у главы американской дипломатии запланированы встречи с президентом страны и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

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