Краснодарские правоохранители задержали местного TikTok-блогера по подозрению в убийстве

Краснодар, 20 января. Блогер из TikTok Алексей Щетинин, подозреваемый в убийстве, нескольких кражах и нападении на полицейских, задержан в Краснодарском крае. В настоящее время с ним проводятся следственные мероприятия.

Известно, что Щетинин совершал противоправные действия с 2020 года. Согласно данным следствия, на протяжении этого времени блогер не прятался и продолжал снимать свои видеоролики. Тик-токер обвиняется сразу в нескольких преступлениях, за которые ему грозит пожизненное тюремное заключение, передает РЕН ТВ.

По мнению следователей, Щетинин причастен к убийству одного из жителей поселка в Краснодарском крае, произошедшем в 2020 году. Тогда же из квартиры мужчины были похищены 300 тысяч рублей.

Также ранее в Курской области правоохранители задержали мошенника, обманувшего вместе с подельниками пять пенсионеров. Сообщается, что преступники выдавали себя за родственников жертв и следователей.