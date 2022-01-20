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Австралийский хирург Леви предупредил об опасности намеренного заражения «Омикроном»

  /   Обновлено: 20 января 2022 00:02
Общество
Австралийский хирург Леви предупредил об опасности намеренного заражения «Омикроном»
Global Look Press  /  Vladimir Prycek/CTK

Канберра, 20 января. Люди, которые решат специально заразиться штаммом коронавируса «Омикрон», подвергнут себя серьезной опасности. Об этом рассказал подробнее хирург-отоларинголог из Мельбурна Эрик Леви в своих соцсетях.

Существует заблуждение, что перенесенный COVID-19 способен надежно защитить человека от последующих инфицирований. В погоне за антителами люди намеренно заражаются коронавирусом. Однако такие действия могут привести к непоправимым последствиям.

«Даже не пытайтесь намеренно заразиться "Омикроном". Ведь вы не знаете, окажется ли ваша иммунная система готова принять удар. Для многих болезнь протекает крайне тяжело», — предупредил медик.

Он напомнил, что самым эффективным способом защиты от коронавируса является вакцинация. Формирование коллективного иммунитета может спасти от пандемии все человечество.

Россия активно готовится к приходу «Омикрона», который считается самым заразным штаммом коронавируса. Медики отмечают, что эта мутация менее опасна, однако из-за стремительного распространения она может дать серьезную нагрузку на систему здравоохранения.

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заражение коронавирус омикрон
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